В Татарстане зарегистрировали 41 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 41 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в регионе достигло 152 725. Выздоровели за минувшие 24 часа 24 человека, всего — 149 236.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 253 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 35 пациентов, выписан 91.

С начала пандемии в городе заболели 1 537 512 жителей, выздоровели 1 500 620.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.