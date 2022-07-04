В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за последние сутки. Выписаны 16 жителей.
В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 780 пациентов, в ковидных центрах — 25 пациентов в состоянии средней тяжести, шесть — в тяжёлом.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе отменили коронавирусные ограничения для вахтовиков, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

В частности, отменён обязательный двухнедельный карантин.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.

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