Косметолог Мирзоева предостерегла от лечения солнечных ожогов народными методами
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В беседе с ФАН она рассказала, что при неправильном загаре происходит повреждение рогового слоя кожи, как и при обычном ожоге.
«Вы же не наносите на обычный ожог сметану, верно? Следовать таким народным советам просто небезопасно. У кефира в составе содержатся микробы, которые могут вызвать инфекцию, а сметана из-за жира, входящего в её состав, только усугубляет ожог», — объяснила врач.
Лучше в таких ситуациях воспользоваться средствами, в состав которых входит декспантенол. Они успокаивают кожу и способствуют её скорейшему восстановлению, заключила Мирзоева.
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