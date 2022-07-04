Косметолог Мирзоева предостерегла от лечения солнечных ожогов народными методами

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Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева объяснила, чем может быть опасно нанесение кефира и сметаны на покрасневшую от солнечного ожога кожу.
Косметолог Мирзоева предостерегла от лечения солнечных ожогов народными методами
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В беседе с ФАН она рассказала, что при неправильном загаре происходит повреждение рогового слоя кожи, как и при обычном ожоге. 

«Вы же не наносите на обычный ожог сметану, верно? Следовать таким народным советам просто небезопасно. У кефира в составе содержатся микробы, которые могут вызвать инфекцию, а сметана из-за жира, входящего в её состав, только усугубляет ожог», — объяснила врач.

Лучше в таких ситуациях воспользоваться средствами, в состав которых входит декспантенол. Они успокаивают кожу и способствуют её скорейшему восстановлению, заключила Мирзоева.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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