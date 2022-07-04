Диетолог Ильенко дала рекомендации по питанию в жару

Короткая ссылка
Диетолог-нутрициолог Галина Ильенко рассказала, как правильно питаться в жаркую погоду.
Диетолог Ильенко дала рекомендации по питанию в жару
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Ильенко отметила, что в жаркую погоду организму требуется большое количество жидкости. 

«Предпочтительным напитком в жаркое время является просто обычная питьевая вода, уместно добавление небольшого количества лайма и лимона, имбиря. Также это может быть столовая минеральная вода», — объяснила диетолог.

Также она порекомендовала пить различные травяные настои, свежевыжатые овощные и фруктовые соки.

Для восполнения полезных веществ в организме врач посоветовала обратить внимание на биологически активные добавки.

Что касается питания, то Ильенко отметила, что основой рациона в жаркую погоду должны стать овощи, фрукты и ягоды.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить