Диетолог Ильенко дала рекомендации по питанию в жару

Диетолог-нутрициолог Галина Ильенко рассказала, как правильно питаться в жаркую погоду.

В беседе с «Газетой.Ru» Ильенко отметила, что в жаркую погоду организму требуется большое количество жидкости.

«Предпочтительным напитком в жаркое время является просто обычная питьевая вода, уместно добавление небольшого количества лайма и лимона, имбиря. Также это может быть столовая минеральная вода», — объяснила диетолог.

Также она порекомендовала пить различные травяные настои, свежевыжатые овощные и фруктовые соки.

Для восполнения полезных веществ в организме врач посоветовала обратить внимание на биологически активные добавки.

Что касается питания, то Ильенко отметила, что основой рациона в жаркую погоду должны стать овощи, фрукты и ягоды.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.