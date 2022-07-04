Диетолог Ильенко дала рекомендации по питанию в жару
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В беседе с «Газетой.Ru» Ильенко отметила, что в жаркую погоду организму требуется большое количество жидкости.
«Предпочтительным напитком в жаркое время является просто обычная питьевая вода, уместно добавление небольшого количества лайма и лимона, имбиря. Также это может быть столовая минеральная вода», — объяснила диетолог.
Также она порекомендовала пить различные травяные настои, свежевыжатые овощные и фруктовые соки.
Для восполнения полезных веществ в организме врач посоветовала обратить внимание на биологически активные добавки.
Что касается питания, то Ильенко отметила, что основой рациона в жаркую погоду должны стать овощи, фрукты и ягоды.
Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.