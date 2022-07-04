В Госдуме заявили о важности адекватного ответа на действия Литвы по ситуации с транзитом

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что возможные российские меры в ответ на запрет Литвой сухопутного транзита ряда товаров в Калининградскую область могут нанести значительный ущерб транспортной сфере этой страны.

Гутенёв отметил, что ответные меры должны быть «достаточными для того, чтобы Литва скорректировала свою позицию».

«Но являются ли действия Литвы именно позицией этой страны, её граждан, её руководителей? Мне кажется, что это агрессивное поведение, ничем не объяснимое, навязывается действиями извне и Литва выступает тем агнцем, которого готовы принести на заклание», — пояснил депутат.

При этом он подчеркнул, что в российском обществе существует огромный запрос на «адекватный и жёсткий ответ».

«Поскольку есть ощущение, что отсутствие ответа провоцирует наших оппонентов повышать градус», — заключил собеседник RT.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Ведомостям» заявил, что возможные российские меры в ответ на запрет Литвой сухопутного транзита ряда товаров в Калининградскую область могут нанести значительный ущерб транспортной сфере этой страны.

Алиханов назвал разработанный список мер «мощным оружием». Предпочтительными среди данных мер губернатор считает экономические.