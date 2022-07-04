Губернатор Алиханов: ответные меры Литве могут разрушить её транспортный комплекс
Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».
«Транспортный комплекс Прибалтики, в принципе, может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из неё», — считает он.
Алиханов назвал разработанный список мер «мощным оружием».
Предпочтительными среди разработанных мер губернатор считает экономические.
«На мой взгляд, экономический ответ России в отношении Прибалтики — гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием. Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет. Просто такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область — это часть России и что за нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», — заявил он.
Ранее сообщалось о том, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы на сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.