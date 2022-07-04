Сомнолог Кудинов дал рекомендации по охлаждению помещения в жару

Короткая ссылка
Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что в жару необходимо проветривать помещения для того, чтобы снизить уровень углекислого газа и облегчить самочувствие.
Сомнолог Кудинов дал рекомендации по охлаждению помещения в жару
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Кудинов отметил, что если человек находится в помещении постоянно, то его необходимо проветривать даже в жару.

А для того, чтобы повысить уровень влажности, сомнолог порекомендовал, например, поставить увлажнитель.

«Если человек в помещении весь день и не выходит, конечно, необходимо проветривание. Если вы весь день на работе, то смысла проветривать нет, будет парилка. Лучше открыть на ночь окна, если сквозняка нет, то открыть дверь в общественный коридор и проветрить таким образом», — объяснил врач.

Контрастный или горячий душ также позволит охладиться, заключил Кудинов.

Ранее в беседе с URA.RU врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о признаках нехватки воды в организме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить