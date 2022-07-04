Сомнолог Кудинов дал рекомендации по охлаждению помещения в жару

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что в жару необходимо проветривать помещения для того, чтобы снизить уровень углекислого газа и облегчить самочувствие.

В беседе с «Газетой.Ru» Кудинов отметил, что если человек находится в помещении постоянно, то его необходимо проветривать даже в жару.

А для того, чтобы повысить уровень влажности, сомнолог порекомендовал, например, поставить увлажнитель.

«Если человек в помещении весь день и не выходит, конечно, необходимо проветривание. Если вы весь день на работе, то смысла проветривать нет, будет парилка. Лучше открыть на ночь окна, если сквозняка нет, то открыть дверь в общественный коридор и проветрить таким образом», — объяснил врач.

Контрастный или горячий душ также позволит охладиться, заключил Кудинов.

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