Психолог Перминова объяснила, когда нужно отдыхать

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Психолог Елена Перминова рассказала, что перерыв стоит сделать до того, как организм почувствует усталость.

«Прозвучит странно, однако отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость... Из ежедневного: заметили, что устали глаза от монитора, — дать им отдохнуть. Хочешь спать — спи, а не смотри ещё одну серию сериала», — сказала Перминова в беседе с URA.RU.

По её словам, отдых должен быть регулярным и одновременно физическим, эмоциональным и интеллектуальным, а также подходить именно вам.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова врача-терапевта Тимура Асанова, заведующего взрослой поликлиникой Видновской РКБ, опубликовало список основных лекарств для отпускной аптечки.

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