Психолог Перминова объяснила, когда нужно отдыхать
«Прозвучит странно, однако отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость... Из ежедневного: заметили, что устали глаза от монитора, — дать им отдохнуть. Хочешь спать — спи, а не смотри ещё одну серию сериала», — сказала Перминова в беседе с URA.RU.
По её словам, отдых должен быть регулярным и одновременно физическим, эмоциональным и интеллектуальным, а также подходить именно вам.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова врача-терапевта Тимура Асанова, заведующего взрослой поликлиникой Видновской РКБ, опубликовало список основных лекарств для отпускной аптечки.