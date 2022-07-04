Диетолог Герасимова напомнила о высоком содержании сахара в покупном квасе
- Legion-Media
Настоящий квас является полезным для организма напитком, отметила она в беседе с «Известиями».
«Квас в своём классическом исполнении можно употреблять. По крайней мере, с диетологической точки зрения претензий к напитку нет. Невысокое количество углеводов, в нём содержатся полезные элементы, которые улучшат состояние здоровья и организма», — подчеркнула специалист.
Однако большинство напитков, которые в магазинах называют квасом, ненастоящие и ненатуральные, добавила врач.
«Это просто газированный напиток с высоким содержанием сахара», — заключила она.
Ранее Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.