Диетолог Герасимова напомнила о высоком содержании сахара в покупном квасе

Врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила, что магазинный квас является газированным напитком с большим количеством сахара.

Настоящий квас является полезным для организма напитком, отметила она в беседе с «Известиями».

«Квас в своём классическом исполнении можно употреблять. По крайней мере, с диетологической точки зрения претензий к напитку нет. Невысокое количество углеводов, в нём содержатся полезные элементы, которые улучшат состояние здоровья и организма», — подчеркнула специалист.

Однако большинство напитков, которые в магазинах называют квасом, ненастоящие и ненатуральные, добавила врач.

«Это просто газированный напиток с высоким содержанием сахара», — заключила она.

Ранее Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.