Диетолог Герасимова напомнила о высоком содержании сахара в покупном квасе

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Врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила, что магазинный квас является газированным напитком с большим количеством сахара.
Диетолог Герасимова напомнила о высоком содержании сахара в покупном квасе
  • Legion-Media

Настоящий квас является полезным для организма напитком, отметила она в беседе с «Известиями».

«Квас в своём классическом исполнении можно употреблять. По крайней мере, с диетологической точки зрения претензий к напитку нет. Невысокое количество углеводов, в нём содержатся полезные элементы, которые улучшат состояние здоровья и организма», — подчеркнула специалист.

Однако большинство напитков, которые в магазинах называют квасом, ненастоящие и ненатуральные, добавила врач.

«Это просто газированный напиток с высоким содержанием сахара», — заключила она.

Ранее Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.

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