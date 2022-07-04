Врач Романенко напомнила о важных составляющих дорожной аптечки
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В аптечке прежде всего должны быть базовые препараты, которые прописаны врачом, например лекарства от давления, напомнила специалист в разговоре с радио Sputnik.
Также в дорожной аптечке обязательно должны быть жаропонижающие, антигистаминные препараты и сорбенты.
В свою очередь, антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь в случае травмы и предотвратить развитие осложнений, уточнила Романенко.
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