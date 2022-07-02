Врач рассказал о травмах выжившего при крушении Ан-2 в Якутии

Короткая ссылка
Заведующий травмоцентром первого уровня Республиканской больницы №2 Анатолий Горохов рассказал о травмах выжившего при крушении Ан-2 в Якутии.
Врач рассказал о травмах выжившего при крушении Ан-2 в Якутии
  • РИА Новости

Как отметил медик в беседе с телеканалом «Звезда», выживший находится в стабильно тяжёлом состоянии. В результате крушения самолёта он сломал несколько ребер.

«При поступлении его полностью обследовали, была оказана срочная медицинская помощь. Сейчас больной находится в хирургическом отделении, состояние считается тяжёлым, но стабильным. Большого такого истощения у него нет. У него имеется перелом нескольких ребер, грудная полость у него полностью дренирована, лёгкое полностью расправлено», — рассказал Горохов.

Также врач добавил, что больной пока останется в стационаре, говорить о завершении лечения ещё рано.

Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.

Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в регионе обнаружили выжившего в результате крушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить