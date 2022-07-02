Врач рассказал о травмах выжившего при крушении Ан-2 в Якутии

Заведующий травмоцентром первого уровня Республиканской больницы №2 Анатолий Горохов рассказал о травмах выжившего при крушении Ан-2 в Якутии.

Как отметил медик в беседе с телеканалом «Звезда», выживший находится в стабильно тяжёлом состоянии. В результате крушения самолёта он сломал несколько ребер.

«При поступлении его полностью обследовали, была оказана срочная медицинская помощь. Сейчас больной находится в хирургическом отделении, состояние считается тяжёлым, но стабильным. Большого такого истощения у него нет. У него имеется перелом нескольких ребер, грудная полость у него полностью дренирована, лёгкое полностью расправлено», — рассказал Горохов.

Также врач добавил, что больной пока останется в стационаре, говорить о завершении лечения ещё рано.

Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.

Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в регионе обнаружили выжившего в результате крушения.