Врач Асанов перечислил основные лекарства для отпускной аптечки

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов перечислил основные лекарства для отпускной аптечки.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Перелёты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты, головокружением, а иногда и потерей сознания. Поэтому запаситесь необходимыми препаратами», — посоветовал Асанов.

По его словам, не менее важны средства от солнечных ожогов.

Среди других необходимых лекарств — жаропонижающие, препараты для лечения заболеваний уха, горла, носа и глаз, а также от аллергии, ушибов, травм и порезов, болей и отравления.

«Особое внимание хотелось бы уделить людям с хроническими заболеваниями: не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете каждый день: от давления, заболеваний сердца и сосудов, лёгких, эндокринных заболеваний», — заключил Асанов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.