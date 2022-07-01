Невролог Труханов рассказал о причинах постоянного кашля

Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Пётр Труханов рассказал о причинах постоянного кашля.

«Психосоматический кашель, как правило, проявляется при расстройствах в сфере психики. Это могут быть хронические переутомления, острые стрессовые ситуации», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам невролога, если такой кашель появляется у детей, то это также может быть связано со страхами, эмоциональными проблемами.

Как отметил Труханов, характерных симптомов в данном случае нет.

«Это просто кашель, поэтому мы должны исключить все сопутствующие проблемы. Нужны консультация лор-врача, ряд исследований, в некоторых случаях — посещение гастроэнтеролога, важно исключить онкологическую патологию. И только потом пациента направляют к психологу или психиатру», — пояснил он.

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