Невролог Труханов рассказал о причинах постоянного кашля
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«Психосоматический кашель, как правило, проявляется при расстройствах в сфере психики. Это могут быть хронические переутомления, острые стрессовые ситуации», — заявил он в беседе с URA.RU.
По словам невролога, если такой кашель появляется у детей, то это также может быть связано со страхами, эмоциональными проблемами.
Как отметил Труханов, характерных симптомов в данном случае нет.
«Это просто кашель, поэтому мы должны исключить все сопутствующие проблемы. Нужны консультация лор-врача, ряд исследований, в некоторых случаях — посещение гастроэнтеролога, важно исключить онкологическую патологию. И только потом пациента направляют к психологу или психиатру», — пояснил он.
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