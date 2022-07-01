В Пермском крае подтвердили 45 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru.
Новые заболевшие выявлены на девяти территориях, в том числе в Перми и Краснокамске.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 371 450 случаев коронавируса.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге до 31 августа продлили запрет на проведение публичных массовых мероприятий, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного. Также для сотрудников ряда организаций вакцинация осталась необходимой мерой.
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.