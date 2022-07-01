Потерпевший крушение в Якутии самолёт Ан-2 принадлежал ИП «Кривошапкин»

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Потерпевший крушение в Якутии самолёт Ан-2 принадлежит ИП «Кривошапкин», заявили в оперштабе республики.
Потерпевший крушение в Якутии самолёт Ан-2 принадлежал ИП «Кривошапкин»
  • Gettyimages.ru
  • © Bodo Schackow/picture alliance

«21 июня пропал самолёт Ан-2 ИП «Кривошапкин», вылетевший с местности Ус Хатын под городом Якутском... Данный рейс выполнялся по заказу АО «Прогноз», — приводит заявление РИА Новости.

По данным агентства, фамилия ранее обнаруженного выжившего члена экипажа — Кривошапкин.

Самолёт доставлял работающим на прииске геологам продукты и инструменты.

Ранее сообщалось, что пропавший 21 июня самолёт Ан-2 найден на склоне горы в Кобяйском улусе в Якутии.

Пресс-служба Восточного МСУТ СК России заявила, что в регионе обнаружили выжившего в результате крушения.

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