В Марий Эл рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Марий Эл прививку от COVID-19 сделали 421 086 жителей.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Завершил иммунизацию 402 701 человек.

Из числа вакцинированных 30,9% — жители старше 60 лет.

Также стало известно, что в Татарстане продолжает действовать ряд ограничений по COVID-19, передаёт «Реальное время» со ссылкой на вице-премьера республики, руководителя оперштаба Лейлу Фазлееву.

В частности, сохраняется обязательное ношение масок в медучреждениях.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.