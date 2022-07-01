В Марий Эл рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Завершил иммунизацию 402 701 человек.
Из числа вакцинированных 30,9% — жители старше 60 лет.
Также стало известно, что в Татарстане продолжает действовать ряд ограничений по COVID-19, передаёт «Реальное время» со ссылкой на вице-премьера республики, руководителя оперштаба Лейлу Фазлееву.
В частности, сохраняется обязательное ношение масок в медучреждениях.
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.