В Татарстане зарегистрировали 44 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 44 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 152 600 жителей. Выздоровели 148 992 человека, в том числе 163 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 252 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Выписаны 193 человека, госпитализированы 54.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.