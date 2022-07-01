В Удмуртии выявили 15 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В поликлиниках наблюдаются 780 пациентов, в ковидных центрах — 20 пациентов в состоянии средней тяжести, четверо — в тяжёлом.
Тем временем в России приостановили действие ограничений, введённых с целью борьбы с распространением коронавируса, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Речь идёт в том числе об отмене масочного режима.
Сотрудники ведомства продолжают контролировать ситуацию с COVID-19 в стране.
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.