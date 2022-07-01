Рентгенолог Собина дала рекомендации по прохождению маммографии

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Врач-рентгенолог Ольга Собина рассказала, когда женщинам рекомендуется пройти обследование на выявление рака груди.
Рентгенолог Собина дала рекомендации по прохождению маммографии
  • Gettyimages.ru

Маммография является золотым стандартом обследования на наличие рака груди, напомнила Собина в интервью «Газете.Ru».

С помощью этого исследования можно обнаружить онкологическое заболевание на первой стадии, когда оно ещё никак себя не проявляет.

При отсутствии жалоб женщинам моложе 39 лет рекомендуется делать маммографию один раз в два года, женщинам от 40 до 54 лет — один раз в год, а женщинам старше 55 лет — дважды в год.

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