Минсельхоз: яровой сев в России завершён практически на 100%

Короткая ссылка
В Минсельхозе России заявили, что яровой сев в стране завершён практически на 100%, засеяно 53,5 млн га, что соответствует плану.
Минсельхоз: яровой сев в России завершён практически на 100%
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ходе рабочей поездки в Свердловскую область министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл выездное заседание оперштаба Минсельхоза России, участники которого обсудили текущую динамику сезонных полевых работ в стране. По словам министра, яровой сев в Российской Федерации проведён на площади почти 53,5 млн гектаров, это практически 100% от плана», — отмечается в заявлении.

По словам министра, посевная ещё идёт в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока. Глава Минсельхоза призвал регионы не сбавлять темпы и следовать утверждённым планам по структуре посевных площадей на территориях, где сев ещё не завершён.

Вместе с этим отмечается, что в 10 субъектах уже стартовала уборка зерновых. На данный момент российские аграрии уже намолотили 1,3 млн тонн зерна.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельское хозяйство.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить