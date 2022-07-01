Минсельхоз: яровой сев в России завершён практически на 100%

В Минсельхозе России заявили, что яровой сев в стране завершён практически на 100%, засеяно 53,5 млн га, что соответствует плану.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ходе рабочей поездки в Свердловскую область министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл выездное заседание оперштаба Минсельхоза России, участники которого обсудили текущую динамику сезонных полевых работ в стране. По словам министра, яровой сев в Российской Федерации проведён на площади почти 53,5 млн гектаров, это практически 100% от плана», — отмечается в заявлении.

По словам министра, посевная ещё идёт в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока. Глава Минсельхоза призвал регионы не сбавлять темпы и следовать утверждённым планам по структуре посевных площадей на территориях, где сев ещё не завершён.

Вместе с этим отмечается, что в 10 субъектах уже стартовала уборка зерновых. На данный момент российские аграрии уже намолотили 1,3 млн тонн зерна.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельское хозяйство.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.