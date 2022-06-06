Кабмин выделит более 900 млн рублей на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве

Правительство России выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельское хозяйство.

«По поручению президента правительство продолжает поддерживать развитие АПК с учётом использования информационных технологий. На это будет направлено более 900 млн рублей», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Уточняется, что в восьми регионах внедрят технологии искусственного интеллекта, которые помогут повысить точность оценок урожая.

Также в России запустят работу реестра федеральной собственности агропромышленного комплекса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки сельхозпроизводителей.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.