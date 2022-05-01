Правительство России подписало постановление о дополнительных мерах поддержки аграриев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки сельхозпроизводителей.

«Новое постановление, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, подразумевает увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ размера субсидирования кредитов, привлечённых российскими сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, речь идёт о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и оборудования.

Как уточнили в правительстве, такие займы привлекаются на срок от двух до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.