Вице-премьер Белоусов призвал обеспечить транзит грузов в Калининград в полном объёме
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Он отметил, что ограничения литовских властей носят беспрецедентный характер.
«Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград должна быть обеспечена в полном объёме», — приводит РИА Новости его слова в ходе итоговой коллегии Минтранса России.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит является прерогативой ЕК.
Позднее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия может в ближайшее время представить принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию республики.