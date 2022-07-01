Вице-премьер Белоусов призвал обеспечить транзит грузов в Калининград в полном объёме

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов призвал обеспечить в полном объёме транзит грузов в Калининградскую область на фоне ограничений Литвы.

Он отметил, что ограничения литовских властей носят беспрецедентный характер.

«Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград должна быть обеспечена в полном объёме», — приводит РИА Новости его слова в ходе итоговой коллегии Минтранса России.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит является прерогативой ЕК.

Позднее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия может в ближайшее время представить принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию республики.