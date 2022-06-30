Артемий Лебедев рассказал о «квартете идиотов», которые его бесят

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему его бесят «тупые люди», к которым он причислил ряд западных политиков.

Критикуя вице-президента Камалу Харрис, Лебедев напомнил о её ответе на вопрос о решении Верховного суда США по абортам.

«Харрис, которая, рассуждая про аборты в Америке, сказала, что она это решение пропускает через себя как мать, как крёстная и как тётя. Журналистка ей говорит: «Вы ведь и сами женщина», на что она отвечает: «Точно, я же женщина, я дочь женщины, и я внучка женщины». Можно продолжить это и сказать, что она правнучка женщины, праправнучка женщины и прапраправнучка женщины, и вообще открывается глубочайший смысловой пласт, который содержится в целой одной голове у Камалы Харрис», — сказал Лебедев.

Он также раскритиковал латвийского экс-министра Мариса Гулбиса, который порассуждал о готовности Евросоюза и НАТО «забрать» Калининградскую область, удивившись его «самоуверенности».

«А на третьем месте у нас Гай Ричи со своим фильмом «Операция «Фортуна». Они сняли фильм, он был готов, и они сняли трейлер, но оказалось, что в фильме идёт речь про украинских бандюков, но поскольку про украинских бандюков говорить вроде как не модно, фильм отправили на перемонтаж, чтобы убрать слово «украинский», — отметил дизайнер.

Данный «квартет», по мнению Лебедева, завершают политики, предложившие раздеться на саммите G7, чтобы показать, что они «круче, чем Путин».