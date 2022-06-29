Путин отметил, что попытка лидеров G7 раздеться на саммите была бы отвратительным зрелищем

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова лидеров стран G7 о «раздевании» на саммите. По его мнению, такая выходка была бы «отвратительным зрелищем».

Ранее лидеры «Большой семёрки» порассуждали, стоит ли им стоит «раздеться» на встрече для того, чтобы доказать, что они «круче» президента России.

«Не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, ниже пояса. Но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае», — заявил Путин.

Президент напомнил о строках Александра Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

«Я с этим согласен. В человеке всё должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того, чтобы всё было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом... Все коллеги, о которых вы сказали, я их знаю лично... Они лидеры, есть характер, если они захотят, они нужного успеха добьются, но нужно работать над собой», — заключил глава российского государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что оскорбительные заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о российском государственном лидере бросают тень на Соединённое Королевство.