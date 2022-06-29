Песков: хамство со стороны министра обороны Уоллеса бросает тень на Британию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о российском государственном лидере бросают тень на Соединённое Королевство.
Песков: хамство со стороны министра обороны Уоллеса бросает тень на Британию
  • РИА Новости

Ранее Уоллес в интервью одному из агентств допустил ряд личных оскорблений в адрес Владимира Путина.

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовёшь, бросает тень на страну, которую он представляет», — приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Уоллес «не одинок в своём агрессивном бескультурье».

«Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают», — подытожил он.

Также Песков иронично прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.

По словам пресс-секретаря президента, Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований, как Джонсон.

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