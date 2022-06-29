Песков иронично высказался о словах Джонсона касательно Путина и России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.
Песков иронично высказался о словах Джонсона касательно Путина и России
  • РИА Новости

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал РИА Новости Песков.

Британский премьер заявил об этом в интервью ZDF.

Он добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

Ранее Джонсон заявил, что Украине необходимо восстановить свою территорию в границах, существовавших до 24 февраля, однако Киев сам должен решить, как поступать.

В марте премьер-министр Великобритании заявил, что попытка нормализации отношений с Россией была бы ошибочна.

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