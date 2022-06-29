Песков иронично высказался о словах Джонсона касательно Путина и России
- РИА Новости
«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал РИА Новости Песков.
Британский премьер заявил об этом в интервью ZDF.
Он добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Ранее Джонсон заявил, что Украине необходимо восстановить свою территорию в границах, существовавших до 24 февраля, однако Киев сам должен решить, как поступать.
В марте премьер-министр Великобритании заявил, что попытка нормализации отношений с Россией была бы ошибочна.