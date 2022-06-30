Диетолог Пристанский назвал землянику идеальной сезонной ягодой для средней полосы России

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский назвал лесную землянику идеальной сезонной ягодой для средней полосы России.

«Это настоящий суперфуд. В землянике достаточно много питательных нутриентов, витаминов. Это витамины групп С, В, бета-каротиноиды. В ней содержится всё, что нужно в летний период. Это идеальная сезонная ягода», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, земляника содержит много клетчатки.

«Кстати, при заморозке земляники очень низкий процент потери питательных веществ. Разница чисто визуальная. Для сохранности вполне можно замораживать ягоду», — добавил Пристанский.

Ранее диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что употребление большого количества сахара оказывает негативное влияние на здоровье человека.