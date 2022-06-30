Невролог Толмачёва перечислила рекомендации работающим на огороде

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Невролог Виктория Толмачёва дала рекомендации людям, работающим на огороде.
Невролог Толмачёва перечислила рекомендации работающим на огороде
  • Gettyimages.ru
  • © Thanasis Zovoilis

В беседе с Life.ru она предупредила, что каждый человек должен следить за временем, проведённым в огороде на солнцепёке.

По словам врача, оптимально работать в огороде в среднем на протяжении 40 минут без перерыва, а после отдыхать не менее 20 минут.

«Даже здоровому человеку вредно целый день проводить на огороде под палящим солнцем, что и говорить о пожилых людях или людях, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания или заболевания опорно-двигательного аппарата», — отметила эксперт.

Толмачёва также порекомендовала избегать «позы дачника» — головой вниз, поскольку в такой позе нарушается кровоснабжение, что может привести к обморокам и инсультам.

«Работать на корточках тоже не рекомендую, поскольку согнутые колени пережимают артерии и вены, по которым циркулирует кровь», — пояснила врач.

Она посоветовала надевать наколенники и обрабатывать грядки на четвереньках.

Толмачёва также напомнила о необходимости пить не меньше двух литров воды.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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