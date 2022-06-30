Суд в Москве приговорил генерала МВД Мельникова к семи годам за вымогательство

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии и штрафу в 30 млн рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова, пытавшегося получить взятку в 100 млн рублей за прекращение уголовного дела на бизнесмена.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

О задержании Мельникова стало известно в сентябре 2019 года.

В ноябре 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 млн рублей.

Позднее Мосгорсуд постановил снизить на полгода наказание Гришину. Он проведёт в колонии 7,5 года.