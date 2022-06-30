Суд в Москве приговорил генерала МВД Мельникова к семи годам за вымогательство

Короткая ссылка
Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии и штрафу в 30 млн рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова, пытавшегося получить взятку в 100 млн рублей за прекращение уголовного дела на бизнесмена.
Суд в Москве приговорил генерала МВД Мельникова к семи годам за вымогательство
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

О задержании Мельникова стало известно в сентябре 2019 года.

В ноябре 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 млн рублей.

Позднее Мосгорсуд постановил снизить на полгода наказание Гришину. Он проведёт в колонии 7,5 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить