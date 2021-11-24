Мосгорсуд смягчил на полгода срок генералу МВД Гришину

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Мосгорсуд постановил снизить на полгода наказание бывшему начальнику экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанту Петру Гришину. Он проведёт в колонии 7,5 года.
Мосгорсуд смягчил на полгода срок генералу МВД Гришину
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Мосгорсуд 24 ноября рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда Москвы в отношении Гришина. Суд постановил «окончательно к отбытию назначить семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». Также ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.

В ноябре 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Гришина к восьми годам колонии за хищение 62 млн рублей.

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