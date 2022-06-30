Адвокат Магомедов рассказал, как получить налоговый вычет на медицинские услуги

Короткая ссылка
Адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов рассказал, как получить налоговый вычет на медицинские услуги.
Адвокат Магомедов рассказал, как получить налоговый вычет на медицинские услуги
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Получить вычет «на здоровье» можно в течение трёх лет с момента оплаты, а это значит, что если налоговая при осуществлении выплаты заявила об ограничении по сумме годовой выплаты, то с заявлением можно обратиться снова на следующий год», — заявил он в беседе с Life.ru.

Предусмотрено три возможных вычета. Это вычет за платные медицинские услуги, вычет при оплате лекарств и так называемый «спортивный» вычет — за оплаченные спортивные услуги.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить