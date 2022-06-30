Адвокат Магомедов рассказал, как получить налоговый вычет на медицинские услуги

Адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов рассказал, как получить налоговый вычет на медицинские услуги.

«Получить вычет «на здоровье» можно в течение трёх лет с момента оплаты, а это значит, что если налоговая при осуществлении выплаты заявила об ограничении по сумме годовой выплаты, то с заявлением можно обратиться снова на следующий год», — заявил он в беседе с Life.ru.

Предусмотрено три возможных вычета. Это вычет за платные медицинские услуги, вычет при оплате лекарств и так называемый «спортивный» вычет — за оплаченные спортивные услуги.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей.