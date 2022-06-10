Сенатор прокомментировал идею повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей.
Сенатор прокомментировал идею повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей
  • РИА Новости

Сенатор подчеркнул, что он поддерживает инициативы, направленные на помощь семьям с детьми.

«Надо всё посмотреть, насколько это просчитано, какой источник. Помогать и создавать условия для воспитания детей — это правильно», — сказал Варфоломеев.

Ранее в Госдуме предложили повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей.

Сейчас в Налоговом кодексе указано, что налоговый вычет действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода (календарного года) превысил 350 тыс. рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 тыс. рублей, налоговый вычет не применяется.

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