В Госдуме предложили повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время в целях поддержки семей с детьми предусмотрены налоговые вычеты — суммы с заработной платы родителя на каждого ребёнка, не подлежащие удержанию с налога на доходы физических лиц.

В то же время в Налоговом кодексе указано, что налоговый вычет действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода (календарного года) превысил 350 тыс. рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 тыс. рублей, налоговый вычет не применяется.

По данным Росстата, ещё осенью 2021 года средняя заработная плата в России составила более 54 тыс. рублей, что в годовом исчислении составляет сумму свыше 600 тыс. рублей. Таким образом, гражданин со среднестатистической, по данным Росстата, заработной платой на протяжении практически полугода не сможет пользоваться предусмотренными по закону налоговыми вычетами.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части повышения предельной суммы годового дохода гражданина с 350 до 700 тыс. рублей для применения налогового вычета на детей», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что правительство России выделит более 500 млрд рублей на поддержку семей с детьми от восьми до 17 лет.