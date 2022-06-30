В Иркутской области зафиксировали 79 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зафиксировали 79 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зафиксировали 79 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперштаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 295 979.

«251 пациент, болеющий коронавирусом, проходит лечение в больницах региона. Это на 11 человек меньше, чем накануне. При этом в минувшие сутки выздоровели ещё 68 жителей Приангарья», — рассказали в штабе.

С начала пандемии выздоровели 291 808 жителей области.

Также стало известно, что в Крыму выявили 24 случая COVID-19 за последние 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава. Общее число заболевших в регионе превысило 183 тыс.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

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