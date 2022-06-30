В Пермском крае подтвердили 43 случая COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 43 случая COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае подтвердили 43 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Новые заболевшие выявлены на семи территориях, в том числе в Перми и Березниках.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 371 405 случаев коронавируса.

В целом в России за последние 24 часа зафиксировали 3106 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

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