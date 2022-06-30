В Татарстане зарегистрировали 46 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 46 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 152 556. Вылечились 148 829 жителей, в том числе 108 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 246 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Выздоровели 242 человека. Госпитализированы 74 пациента.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.