В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 788 пациентов, в ковидных центрах — 22 пациента в состоянии средней тяжести, пять — в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа 19 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 167 482, вылечившихся — 163 421, передаёт izhlife.ru.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.