В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В поликлиниках наблюдаются 788 пациентов, в ковидных центрах — 22 пациента в состоянии средней тяжести, пять — в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа 19 человек.
Общее число заболевших в регионе достигло 167 482, вылечившихся — 163 421, передаёт izhlife.ru.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.