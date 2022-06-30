Врач Полуэктов дал советы на случай нарушения сна

Доцент, кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, член высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Михаил Полуэктов рассказал, что нужно делать при нарушении сна.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил вероятные причины нарушения сна, среди которых выделил стресс и повышенную возбудимость нервной системы.

«Соответственно, при такой повышенной активности нервной системы засыпание осложняется. Чаще всего эти проблемы носят временный характер — как только причина стресса устраняется, исчезают и проблемы со сном. Однако в среднем у 10% людей нарушения сна могут усугубиться вплоть до серьёзных проблем», — предупредил эксперт.

По словам врача, первое, что необходимо делать с целью восстановления нормального сна, — установить режим, то есть ложиться и вставать в определённое время.

Кроме того, эксперт посоветовал за час до сна исключить активную деятельность — и физическую, и психическую.

Полуэктов также порекомендовал не смотреть телевизор и не пользоваться компьютером перед сном.

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