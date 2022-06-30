Врач Полуэктов дал советы на случай нарушения сна
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил вероятные причины нарушения сна, среди которых выделил стресс и повышенную возбудимость нервной системы.
«Соответственно, при такой повышенной активности нервной системы засыпание осложняется. Чаще всего эти проблемы носят временный характер — как только причина стресса устраняется, исчезают и проблемы со сном. Однако в среднем у 10% людей нарушения сна могут усугубиться вплоть до серьёзных проблем», — предупредил эксперт.
По словам врача, первое, что необходимо делать с целью восстановления нормального сна, — установить режим, то есть ложиться и вставать в определённое время.
Кроме того, эксперт посоветовал за час до сна исключить активную деятельность — и физическую, и психическую.
Полуэктов также порекомендовал не смотреть телевизор и не пользоваться компьютером перед сном.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.