Врач-невролог Воронцов назвал возможные причины судорог

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К. м. н., врач-невролог, и. о. заведующего Неврологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Максим Воронцов рассказал о вероятных причинах судорог.
Врач-невролог Воронцов назвал возможные причины судорог
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В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он выделил четыре типа судорог: истинные, тетанические, дистонические, а также судороги контрактуры.

По словам врача, судороги могут стать следствием чрезмерных физических нагрузок, а также дефицита натрия из-за высокого потоотделения.

Среди возможных причин судорог эксперт отметил также низкие показатели витамина В6 и падение сахара в крови. 

«Добавлю, что судороги могут случаться и при высокой температуре. Виновниками непроизвольного сокращения мышц также могут стать психогенные факторы и проблемы неврологического характера — повышенной нервной возбудимости, активности определённых структур мозга», — предупредил Воронцов.

Судороги могут сигнализировать о варикозном расширении вен, проблемах сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете.

Ранее в беседе с РИАМО дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, чем может быть опасен загар.

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