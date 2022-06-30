В Госдуме объяснили важность закона о контрмерах за дискриминацию российских СМИ за рубежом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал принятие закона о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

По его словам, российская сторона всегда старается отвечать зеркально.

«Мы делаем всё возможное для того, чтобы защитить наши СМИ и адекватно отвечать на их шаги», — отметил Чепа.

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

В соответствии с документом генпрокурор России и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ на территории России.

Кроме того, они будут наделены полномочиями приостанавливать лицензию российских медиа за публикацию недостоверных сведений на срок до трёх месяцев.

При этом деятельность СМИ может быть возобновлена до истечения установленного в законе срока, если редакция удалит запрещённую информацию.