Врач Шишкин рассказал о рисках употребления активированного угля

По словам семейного врача Валентина Шишкина, активированный уголь в некоторых случаях может вызывать язвенные кровотечения и аллергические реакции.

«У активированного угля остаётся один плюс — это цена, а в основном одни минусы. Во-первых, активированный уголь маскирует состояния, связанные с желудочными кровотечениями. Он может смазать клиническую картину. У людей с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки этот препарат может спровоцировать язвенные кровотечения», — уточнил Шишкин в беседе с URA.RU.

По его словам, после приёма препарата могут оставаться продукты, которые усиливают окислительные реакции на поверхностях слизистых, что приводит к образованию эрозий с провоцированием кровотечений.

Шишкин добавил, что на активированный уголь также может возникнуть аллергия, так как это неоднородный по своему составу продукт.

Врач напомнил, что у активированного угля есть более современные аналоги, однако, если возможности приобрести их нет, то важно соблюдать дозировку: одну таблетку угля на 10 кг веса.

Употреблять препарат важно не более пяти дней.

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