Комитет Госдумы одобрил запрет на проведение митингов у зданий органов власти

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций у админзданий.

По информации ТАСС, запрет предполагает проведение упомянутых мероприятий также на территории вокзалов, аэропортов и образовательных организаций.

Соответствующая норма содержится в рекомендованном комитетом законопроекте о совершенствовании регулирования статуса иноагента.

29 июня Государственная дума одобрила в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.