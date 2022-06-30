Комитет Госдумы одобрил запрет на проведение митингов у зданий органов власти

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Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций у админзданий.
Комитет Госдумы одобрил запрет на проведение митингов у зданий органов власти
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  • © Konstantin Kokoshkin

По информации ТАСС, запрет предполагает проведение упомянутых мероприятий также на территории вокзалов, аэропортов и образовательных организаций.

Соответствующая норма содержится в рекомендованном комитетом законопроекте о совершенствовании регулирования статуса иноагента.

29 июня Государственная дума одобрила в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.

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