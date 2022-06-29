Госдума приняла обобщённый закон об иноагентах

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Государственная дума одобрила в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах.
Госдума приняла обобщённый закон об иноагентах
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что в документе обобщаются нормы законодательства России, касающиеся иноагентов. В том числе уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель».

Также определяется, кого могут признать иноагентом, и вводится единый реестр иностранных агентов. Кроме того, закрепляется порядок включения и исключения из этого реестра.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что депутаты Госдумы приняли поправки о контроле за деятельностью иноагентов.

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