Госдума приняла обобщённый закон об иноагентах
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Отмечается, что в документе обобщаются нормы законодательства России, касающиеся иноагентов. В том числе уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель».
Также определяется, кого могут признать иноагентом, и вводится единый реестр иностранных агентов. Кроме того, закрепляется порядок включения и исключения из этого реестра.
Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что депутаты Госдумы приняли поправки о контроле за деятельностью иноагентов.