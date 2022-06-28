В Совфеде поддержали поправки о контроле за деятельностью иноагентов
- РИА Новости
Как уточняется, иностранными агентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в Россию для исполнения служебных обязанностей, а также объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.
«Я полагаю, что эти поправки правильные и своевременные. Мы с моими коллегами из Государственной Думы встречались с представителями бизнеса. Поэтому я считаю, что это разумная вещь», — сказал сенатор.
Он отметил, что, «когда это прописано в законе, у всех на душе становится спокойнее».
«Дело в том, что у нас есть отдельный закон «О торгово-промышленных палатах» и отдельный закон «Об организации работодателей». И таким образом снимаются неопределённости, которые беспокоят людей. Я считаю, это нормальная история», — добавил Климов.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.