В Совфеде поддержали поправки о контроле за деятельностью иноагентов

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что депутаты Госдумы приняли поправки о контроле за деятельностью иноагентов.

Как уточняется, иностранными агентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в Россию для исполнения служебных обязанностей, а также объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.

«Я полагаю, что эти поправки правильные и своевременные. Мы с моими коллегами из Государственной Думы встречались с представителями бизнеса. Поэтому я считаю, что это разумная вещь», — сказал сенатор.

Он отметил, что, «когда это прописано в законе, у всех на душе становится спокойнее».

«Дело в том, что у нас есть отдельный закон «О торгово-промышленных палатах» и отдельный закон «Об организации работодателей». И таким образом снимаются неопределённости, которые беспокоят людей. Я считаю, это нормальная история», — добавил Климов.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.