Врач Максютина рассказала о преимуществах электронных рецептов

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской центральной горбольницы Вера Максютина рассказала о преимуществах электронных рецептов.

«Как происходит выписка электронного рецепта на льготное лекарство: пациент приходит к врачу, врач его осматривает, определяет необходимые ему препараты и в электронной системе выписывает рецепт. И сразу видит, в какой из аптек это лекарство есть в наличии, то есть пациенту не придётся объезжать аптеки в поисках медикаментов, он сразу пойдёт туда, куда нужно», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, аптека в онлайн-режиме видит выписанный рецепт, поэтому нет необходимости использовать бумажные носители.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам в городских и коммерческих аптеках.