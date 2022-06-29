Офтальмолог Левина рассказала, на что обращать внимание при выборе солнцезащитных очков

Короткая ссылка
Врач-офтальмолог Мария Левина рассказала, что при выборе солнцезащитных очков следует обращать внимание на цвет линз, поляризацию и степень защиты от ультрафиолетовых лучей.
Офтальмолог Левина рассказала, на что обращать внимание при выборе солнцезащитных очков
  • Gettyimages.ru

«Идеальный вариант для солнцезащитных очков — это 100% блокировка ультрафиолета. Такую защиту обеспечивает обозначение UV400 на заушнике. Эта цифра нам гарантирует, что очки полностью блокируют ультрафиолетовый спектр. Согласно ГОСТу, минимально допустимое значение — UV380», — рассказала Левина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Очки также стоит выбирать со второй или третьей степенью светопропускания.

Тем, кто носит очки постоянно, Левина советует фотохромные линзы, которые затемняются под действием ультрафиолетовых лучей. 

Во время отдыха на пляже следует использовать очки с четвёртой степенью защиты и линзы с поляризацией.

Ранее в беседе с URA.RU врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что самостоятельное голодание с целью потери веса без контроля со стороны врачей может навредить здоровью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить