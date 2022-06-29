Офтальмолог Левина рассказала, на что обращать внимание при выборе солнцезащитных очков

Врач-офтальмолог Мария Левина рассказала, что при выборе солнцезащитных очков следует обращать внимание на цвет линз, поляризацию и степень защиты от ультрафиолетовых лучей.

«Идеальный вариант для солнцезащитных очков — это 100% блокировка ультрафиолета. Такую защиту обеспечивает обозначение UV400 на заушнике. Эта цифра нам гарантирует, что очки полностью блокируют ультрафиолетовый спектр. Согласно ГОСТу, минимально допустимое значение — UV380», — рассказала Левина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Очки также стоит выбирать со второй или третьей степенью светопропускания.

Тем, кто носит очки постоянно, Левина советует фотохромные линзы, которые затемняются под действием ультрафиолетовых лучей.

Во время отдыха на пляже следует использовать очки с четвёртой степенью защиты и линзы с поляризацией.

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