Травматолог-ортопед рассказал о причинах развития сколиоза

Травматолог-ортопед АО «Медицина», к. м. н. Андрей Шаболдин рассказал о сколиозе и причинах его развития.

Как объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru», сколиоз — заболевание опорно-двигательной системы человека, заключающееся в деформации позвоночника и грудной клетки. Он может привести к нарушениям функций других органов.

В основном сколиоз возникает у генетически предрасположенных к нему людей. Кроме того, развитие сколиоза может быть следствием имеющихся аномалий развития, наличия нейромышечных заболеваний, включая СМА, ДЦП, мышечной дистрофии, тяжёлых нарушений обменных процессов.

В некоторых случаях определить причину развития сколиоза невозможно.

«При диагностировании сколиоза важно не заниматься самолечением и обратиться к врачу для назначения адекватной терапии. Самостоятельный приём витаминов и успокоительных средств не поможет. Определить подходящее лечение возможно только по результатам исследований и очной консультации специалиста», — рекомендует Шаболдин.

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