Врач Егорова рассказала, какой объём воды надо выпивать в день

Спортивный врач Евгения Егорова рассказала, что в день необходимо выпивать норму из расчёта 30 мл воды на 1 кг веса человека.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«При весе, допустим, 60 кг, получается ежедневная норма 1800 мл воды. В жару — плюс 50% этого расчета: 1800 + 900 = 2700 мл в жаркий день с потоотделением», — рассказала Егорова.

Терапевт Нэя Георгиева добавила, что употребление достаточного количества воды в жару помогает избежать обезвоживания. Она также предупредила, что при недостатке воды начнёт выделяться более концентрированная моча, а это может привести к образованию камней в почках.

Ранее в беседе с РИАМО дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, чем может быть опасен загар.