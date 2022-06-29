В Иркутской области выявили 80 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 80 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 295 900 жителей. Выздоровели 291 740 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области до 1 августа продлили режим повышенной готовности по COVID-19, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб. Число ежедневных новых случаев коронавируса в регионе снизилось до 11.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.